Экс-начальник Генштаба Квашнин умер от коронавируса

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7 января 2022, 14:46 Источник: РИА Новости

Анатолий Квашнин, фото: Минобороны РФ

Бывший начальник Генштаба генерал армии Анатолий Квашнин в возрасте 75 лет скончался от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил руководитель аппарата «Клуба военачальников» Николай Дерябин.

«Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина – коронавирус»,- поделился собеседник.

Бывший начальник Генштаба умер в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. Квашнин месяц лежал с коронавирусом, его состояние ухудшалось.

Квашнин принимал участие в боевых действиях в Чечне: с декабря 1994 по январь 1995 гг. он командовал Объединенной группировкой войск, затем - всеми войсками Северо-кавказского округа. С 1997 по 2004 год возглавлял Генштаб. С 2004 по 2010 гг. был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.

Ранее сообщалось, что на 97-м году жизни скончался режиссёр и сценарист Владимир Гориккер.

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