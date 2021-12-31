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31 декабря 2021, 16:41

Владимир Гориккер, фото с сайта Википедия

Ушёл из жизни режиссёр и сценарист Владимир Гориккер. Кинематографисту, запомнившемуся зрителям лентой «Под небом Монмартра», было 96 лет. О дате и месте похорон Владимира Гориккера пока не сообщается.

О смерти 30 декабря режиссёра, снимавшего фильмы-оперы, сообщил его сын Владимир Смелков. Он написал в своём аккаунте в Facebook: «Мой дорогой папуля, Гориккер Владимир Михайлович, сегодня умер. Папа для всех был источником огромной, теплой энергии. ...Мне очень больно, что теперь он больше не сможет лично поделиться со мной и с вами кусочком своей теплоты, но я верю в то, что вы сможете разглядеть ее в его фильмах».

Владимир Смелков отметил, что его отец искренне ценил людей и свою профессию, а каждый день проводил в «удивительной гармонии». По его словам, многие кинематографисты хотели сотрудничать с режиссёром даже в его 96 лет. Причина смерти Гориккера не сообщается.96 лет ему исполнилось 2 ноября.

Владимир Гориккер ставил музыкальные фильмы, создавал телеэкранизации опер и оперетт. Среди его работ — «Царская невеста», «Звезда экрана», «Под крышами Монмартра» и «Осенние колокола». Фильмы Гориккера отмечены многочисленными международными наградами.

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