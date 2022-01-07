В Приморье нашли убитого человеком амурского тигренка

Аргументы Недели → Общество 13+

7 января 2022, 09:59 Источник: РИА Новости

тигры, фото: pixels.com

В Красноармейском районе Приморского края обнаружили тело краснокнижного амурского тигренка с признаками смерти от рук человека. Об этом сообщили в пятницу, 7 января, в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

«В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Труп животного отправили в Уссурийск на экспертизу, в этом государству оказывает помощь АНО "Центр "Амурский Тигр"»,- пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, на теле тигренка найдены следы пуль.

Собеседник напомнил, что ответственность за убийство амурского тигра была ужесточена. Теперь за отстрел краснокнижного животного можно получить реальный срок лишения свободы с крупным денежным штрафом. Также лишиться свободы можно за незаконную продажу или приобретение этих зверей.

«… виновные обязаны компенсировать ущерб, причиненный особо охраняемым объектам животного мира. В случае с тигром сумма иска составляет более 2 миллионов рублей»,- уточнил он.

Ранее сообщалось, что руководителя ФГБУ «Заповедного Приамурья» Владимира Андронова предложили заменить на Андрея Долина, известного всем экологам попыткой продажи в 2019 году тигра Амура.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости