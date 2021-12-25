В Хабаровске главой ООПТ назначен человек, пытавшийся продать тигра Амура

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25 декабря 2021, 17:07

Фото: Юрий Смитюк, wikimedia.org

Заменить руководителя ФГБУ «Заповедного Приамурья» Владимира Андронова в Минприроды РФ предложили на Андрея Долина, известного всем экологам попыткой продажи в 2019 году тигра Амура. Об этом сообщает «Экосфера».

Андрей Долин должен был на днях приступить к своим обязанностям в качестве заместителя руководителя. Коллектив ООПТ выступил против решения Минприроды. Сотрудники выпустили обращение-петицию под заголовком «Заповедное Приамурье под угрозой!», в котором возмутились выбором ведомства и указали на биографию Долина.

Ранее Долин учредил ООО «Природное наследие Дальнего Востока», основным видом деятельности которого является оптовая торговля живыми животными. А зимой 2019 года разгорелся скандал с его участием. Долин попытался продать тигра по прозвищу Амур из приморского «Сафари-парка» в Краснодарский эколого-биологический центр «Парк тигров».

Тигра удалось отвоевать общественности — петиция в его защиту собрала 118 тысяч подписей. Отстранить Долина от тогдашней его должности директора зоосада «Приамурский» (им. В. П. Сысоева) тоже удалось под напором общественности.

Теперь, несмотря на сомнительное резюме Андрея Долина, Минприроды РФ предлагает его на должность руководителя ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Коллектив ООПТ справедливо указывает на биографию претендента на должность и предлагает выбрать руководителя из числа специалистов экологов с опытом практической работы в сфере территориальной охраны природы и заповедников.

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