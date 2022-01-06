Ирине Шейк исполнилось 36 лет: путь от модельного агентства «Светлана» до иконы модной индустрии

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6 января 2022, 15:51 Наталья Полянская

Свой день рождения отмечает российская супермодель и актриса Ирина Шейк. Ей исполняется 36 лет. Она является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Ирина Валерьевна Шайхлисламова родилась 6 января 1986 года в Челябинской области. Её отец был шахтёром, умер в 2000 году, когда Ирине было четырнадцать лет, от болезни лёгких. Ее мать работала преподавателем музыки в школе. Сразу после окончания школы № 4 Еманжелинска Ирина уехала в Челябинск и поступила в Челябинский экономический колледж, где изучала маркетинг. Там представители местного имидж-клуба, заметив девушку, предложили ей работу в модельном агентстве «Светлана».

Карьера модели для Ирины началась с победы в Челябинском конкурсе красоты «Супермодель 2004». Скаут Гия Джикидзе, который также открыл Наталью Водянову, Евгению Володину, Полину Куклину, Елену Мельник, Ольгу Шерер и других успешных моделей, заметил Ирину и предложил ей стать профессиональной моделью. С 2007 года Ирина снимается каждый год для Sports Illustrated Swimsuit Issue, работая с такими фотографами, как Памела Хенсон, Стив Эрл, Риккардо Тинелли, Реннио Мейфреди и Рафаэль Мазуццо.

Ирина Шайхлисламова появлялась на обложках самых известных журналов, включая Vogue Russia, Vogue Espana, Vogue Turkey, Vogue Germany, Vogue Brasil, Vogue Japan, Vogue Mexico, украшала обложки таких изданий, как Glamour, Maxim, Allure, GQ, Numero, Vanity Fair, Grazia, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan.

В декабре 2016 года впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 2016 в Париже. Причём на подиум Ирина вышла уже беременной дочерью Леей де Сеной.

C 2010 по 2015 год состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду. С апреля 2015 года состояла в отношениях с актёром Брэдли Купером. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В июне 2019 года стало известно, что пара рассталась.

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