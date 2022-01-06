«Жизнь без музыки — уныла, но музыка без жизни — ужасна»: Адриано Челентано исполнилось 84 года

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6 января 2022, 15:19 Наталья Полянская

Итальянский музыкант, киноактёр, эстрадный певец, кинорежиссёр, композитор, общественный деятель и телеведущий Адриано Челентано сегодня отмечает свой день рождения. Ему исполняется 84 года.



Адриано родился 6 января 1938 года в Милане. В двенадцатилетнем возрасте бросил учёбу в школе и, так как его семья жила бедно, начал работать подмастерьем в часовой мастерской. В этот период Адриано начал проявлять интерес к музыке, а точнее, к рок-н-роллу. Челентано стал участником рок-группы Rock Boys, в состав которой входили Джорджо Габер, Луиджи Тенко и Энцо Янначчи.

Первым успехом Челентано в кино стало участие в фильме Лучио Фульчи «Ребята и музыкальный автомат» 1959 года, а в следующем году ему повезло сняться в картине Федерико Феллини «Сладкая жизнь» в эпизодической роли рок-певца. После выхода картины «Серафино» Челентано постоянно снимался в кино — ежегодно в прокат выходил как минимум один фильм с его участием. В этот период он работал со многими знаменитостями.

В разное время Адриано Челентано вёл несколько телепрограмм в эфире первого канала государственного телевидения Италии. Но наиболее известной картиной этого творческого союза, безусловно, является фильм «Укрощение строптивого» 1980 года, в котором партнёршей Челентано была актриса Орнелла Мути.



27 января 1961 года певец впервые принял участие в музыкальном фестивале в Сан-Ремо с песней «Ventiquattromila baci». В 1966 году Челентано решил вернуться на фестиваль в Сан-Ремо с песней «Il ragazzo della via Gluck». Хотя композиция не получила никаких призов, однако, она была переведена на двадцать два языка и более четырёх месяцев возглавляла итальянские хит-парады.



В начале 1970-х годов Челентано придумал и записал композицию «Prisencolinensinainciusol», текст которой состоит из непонятных выдуманных слов, которые ничего не обозначают, что символизирует разобщённость людей, неспособных понять друг друга. Девяностые годы стали новым этапом в музыкальной карьере Челентано. Полностью отказавшись от съёмок в кино, Челентано начал сотрудничать с новыми авторами и выпускать новые музыкальные альбомы.



29 ноября 2011 года Челентано выпустил новый альбом — Facciamo finta che sia vero, в создании которого впервые за долгое время не участвовали постоянные партнёры певца — композитор Джанни Белла и поэт Могол.



Адриано Челентано познакомился со своей будущей женой, актрисой Клаудией Мори, на съёмках фильма «Какой-то странный тип». В 1964 году они обвенчались в церкви. У пары есть трое детей.

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