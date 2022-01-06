Психолог Климакова предупредила, что адаптация к рабочему режиму после праздников может занять около недели

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6 января 2022, 14:00

клавиатура, pixabay.com

Психолог Мария Климакова заявила, что для адаптации к работе после длинных новогодних праздников может потребоваться около недели. Эксперт дала рекомендации, как сделать этот процесс комфортным.

Преподаватель кафедры "Возрастная психология имени профессора Обуховой" факультета "Психология образования" Московского государственного психолого-педагогического университета отметила, что если адаптация к рабочему процессу после праздников занимает больше недели, то это повод задуматься, нет ли каких-то проблем, на которые следует обратить внимание.

Мария Климакова в беседе с Агентством городских новостей "Москва" порекомендовала в первые дни на работе делать перерывы и не нагружать себя. Кроме того, психолог предложила взять с собой из дома какую-нибудь безделушку, которая будет напоминать о семье и праздниках. Специалист также посоветовала за пару дней до начала рабочего процесса начать перестраивать свой режим дня.

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