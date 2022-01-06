Психолог Панфилова порекомендовала трудоголикам в праздники переключаться на организационную работу
6 января 2022, 11:02
Семейный психолог Наталья Панфилова в рамках разговора с журналистами в четверг рассказала, как трудоголикам с пользой провести новогодние праздники. Специалист уточнила, что необходимо переключаться.
Наталья Панфилова уточнила, что если трудоголику сложно придумать себе развлечение и не хочется идти на прогулку или в кино, попробовать усовершенствовать свой дом или помочь родителям. Психолог в беседе с RT заметила, что людям такого типа лучше отдавать предпочтение не умственной работе, а организационной. "И тогда будет и переключение, и отдых", – объяснила специалист.
Панфилова порекомендовала трудоголикам постепенно осваивать более нетипичный для себя отдых.
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