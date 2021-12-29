Эксперт Булгакова рассказала, как можно эффективно отдохнуть в период новогодних каникул

Аргументы Недели → Общество 13+

29 декабря 2021, 20:47

pixabay.com

Как пишет "Вечерняя Москва", психолог Анастасия Булгакова посоветовала как провести новогодние каникулы эффективно.



По словам эксперта, надо выбрать противоположную деятельность, то есть, если работа связана с физическим трудом, то стоит переключиться на интеллектуальную деятельность и наоборот. Можно заняться творчеством, рисованием, пением, если будни связаны с цифрами и вычислениями. Благодаря этому произойдет психологический перенастрой. А при танцах и пении снимется мышечное напряжение.



Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что от январских каникул экономика страны особенно не страдает, так как непрерывное производство не прекращает свою деятельность в этот период. Также, эксперт предлагает сократить длину новогодних каникул и неиспользованные дни прибавить к отпуску.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости