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Эксперт Булгакова рассказала, как можно эффективно отдохнуть в период новогодних каникул

, 20:47

Эксперт Булгакова рассказала, как можно эффективно отдохнуть в период новогодних каникул
pixabay.com

Как пишет "Вечерняя Москва", психолог Анастасия Булгакова посоветовала как провести новогодние каникулы эффективно.

По словам эксперта, надо выбрать противоположную деятельность, то есть, если работа связана с физическим трудом, то стоит переключиться на интеллектуальную деятельность и наоборот. Можно заняться творчеством, рисованием, пением, если будни связаны с цифрами и вычислениями. Благодаря этому произойдет психологический перенастрой. А при танцах и пении снимется мышечное напряжение.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что от январских каникул экономика страны особенно не страдает, так как непрерывное производство не прекращает свою деятельность в этот период. Также, эксперт предлагает сократить длину новогодних каникул и неиспользованные дни прибавить к отпуску.

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