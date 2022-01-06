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Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре до 1 июня подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях

, 10:47 Источник: Кремль

Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре до 1 июня подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре к 1 июня 2022 года подготовить предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.

Согласно последней информации, Минюсту и Генпрокуратуре предписано проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и в случае необходимости подготовить предложения, которые будут направлены на недопущение использования незаконных методов воздействия по отношению к гражданам, содержащимся под стражей и лишенным свободы.

Ведомства обязали предоставить свои предложения в докладе до 1 июня.

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