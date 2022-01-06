Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре до 1 июня подготовить меры по предотвращению издевательств в колониях

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре к 1 июня 2022 года подготовить предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.
Согласно последней информации, Минюсту и Генпрокуратуре предписано проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и в случае необходимости подготовить предложения, которые будут направлены на недопущение использования незаконных методов воздействия по отношению к гражданам, содержащимся под стражей и лишенным свободы.
Ведомства обязали предоставить свои предложения в докладе до 1 июня.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.