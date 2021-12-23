Аргументы Недели Общество 13+

Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в колониях и генерале из Иркутской области

, 14:41

Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в колониях и генерале из Иркутской области
фото с сайта Кремля

Владимир Путин ответил на вопрос телеведущей Ксении Собчак о пытках в российских колониях и главе УФСИН Иркутской области, получившем звание генерала.

Президент России назвал пытки осужденных "явными преступлениями". Путин считает, что расследования пыток в системе ФСИН нужно доводить до конца. Он отметил, что заключённые - наши граждане, необходимо совместно добиваться улучшения ситуации.
Собчак в своём вопросе сказала, что в колониях Иркутской области были пытки, а руководителю присвоили высокое звание. Путин объяснил присвоение звания главе ФСИН по Иркутской области. Президент рассказал, что при подписании документов опирается на информацию из разных источников.

Напомним, бывший заключенный Евгений Юрченко в начале 2021 года рассказал о пытках в ангарской колонии, где в апреле 2020 года произошел бунт. ИК-15 в Ангарске — одна из лучших в Иркутской области, можно сказать образцово-показательная, потому что есть работа, но даже там бьют заключенных. Из-за чего и произошел бунт. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

В ПФР уточнили возраст выхода на пенсию в 2022 году женщин и мужчин

В ПФР уточнили возраст выхода на пенсию в 2022 году женщин и мужчин

В Пенсионном фонде России уточнили: в 2022 году право на страховую пенсию будут иметь женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, — в 56,5 лет, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года — в 61,5 года.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Экономика

Общество

В мире