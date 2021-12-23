Путин ответил на вопрос Собчак о пытках в колониях и генерале из Иркутской области

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23 декабря 2021, 14:41

фото с сайта Кремля

Владимир Путин ответил на вопрос телеведущей Ксении Собчак о пытках в российских колониях и главе УФСИН Иркутской области, получившем звание генерала.

Президент России назвал пытки осужденных "явными преступлениями". Путин считает, что расследования пыток в системе ФСИН нужно доводить до конца. Он отметил, что заключённые - наши граждане, необходимо совместно добиваться улучшения ситуации.

Собчак в своём вопросе сказала, что в колониях Иркутской области были пытки, а руководителю присвоили высокое звание. Путин объяснил присвоение звания главе ФСИН по Иркутской области. Президент рассказал, что при подписании документов опирается на информацию из разных источников.

Напомним, бывший заключенный Евгений Юрченко в начале 2021 года рассказал о пытках в ангарской колонии, где в апреле 2020 года произошел бунт. ИК-15 в Ангарске — одна из лучших в Иркутской области, можно сказать образцово-показательная, потому что есть работа, но даже там бьют заключенных. Из-за чего и произошел бунт.

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