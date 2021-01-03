«Били, пытали током, насиловали», бывший заключенный рассказал о пытках в ангарской колонии, где в апреле 2020 года произошел бунт

Аргументы Недели → Общество 18+

3 января 2021, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: МВД

Бывший заключенный рассказал о пытках в ангарской колонии, где в апреле 2020 года произошел бунт. Евгений Юрченко был в СИЗО, где держали фигурантов дела о бунте и пытались выбить из них показания.

«В середине декабря мы помогли приехать в Москву одному из ключевых свидетелей зверств иркутских силовиков», - сообщил правозащитник Лев Пономарев на своем YouTube-канале. Молодой человек рассказал страшную правду. Он признался, что охранники избивали зеков в камерах, пытали током и насиловали по нескольку человек.

И знаете что? ИК-15 в Ангарске — одна из лучших в Иркутской области, можно сказать образцово-показательная, потому что есть работа, но даже там бьют заключенных. Из-за чего и произошел бунт. Напомним, накануне один из сотрудников избил арестанта, тот записал видео и выложил его в сеть с требованием наказать обидчика, потом что «охрана беспределит уже не первый раз».

Вот только эффект это возымело обратный, автора ролика снова избили и тогда в знак протеста 17 осужденных разбили камеры видеонаблюдения и «вскрылись» этими осколками. А затем начались погромы и в колонию ввели войска. «Помогите, люди! Все вскрываемся! — на жутком видео осужденные действительно резали себе руки. — Бьют стариков, инвалидов, никого не жалеют. Используют помповые пушки, гранаты. Мы сейчас на промзоне, спецназ пока к нам попасть не может. Но вот-вот они к нам ворвутся. Мы очень просим вашей помощи, люди!»

На видео, их легко можно и сейчас найти в сети, были слышны крики, выстрелы, взрывы. На фото, которые попали к правозащитникам, — коридоры, залитые кровью. «По нашей информации, сразу после того, как были сделаны эти кадры, их раздели до трусов, — говорит жена одного из осужденных. — И вот так, по сути, голыми, грузили в «КамАЗы», вывозили в города региона «в разработку», как они выражаются».

Что было дальше, можно понять из рассказа Евгения Юрченко. К сожалению, в настройках видео стоит ограничение по возрасту и встраивать его запрещено, но посмотреть можно, перейдя по ссылке.