Выступившие против «ЭпиВакКороны» волонтеры планируют бороться с «фуфломицинами»

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5 января 2022, 19:14 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

В декабре 2020 года волонтеры пришли участвовать в клинических испытаниях второй российской вакцины «ЭпиВакКорона», но в итоге вступили с ней в борьбу. Группа добровольцев «Граис» («Гражданские исследователи») объединяет биологов, математиков, программистов и других специалистов, готовых подключиться к работе в любой момент и в разных точках России.



Идейным вдохновителем и организатором группы стал предприниматель Андрей Криницкий, имеющий образование программиста.



«К «ЭпиВакКороне» я изначально отнесся с большим доверием. Я создал сайт, посвященный испытаниям. И у нас был чат, где общались волонтеры», - рассказывает Андрей.



По его словам, первыми в испытатели вакцин шли ученые, врачи, эксперты по математической статистике – люди, которым это было важно.



«Мы распределили работу: кто-то занимался сбором информации, модерацией, опросами участников, первичной обработкой данных. На разных этапах разная нагрузка ложилась на разных людей. На стартовом — в основном на молекулярных биологов, которые тоже были среди волонтеров. Специалисты по математической статистике провели для нас ряд лекций, чтобы мы умели на базовом уровне отличать «хорошую» статистику от «плохой». Врачи говорили об опыте наблюдений за действием вакцин в полевых условиях», - продолжает лидер общественников.



Когда у волонтеров стали появляться вопросы к препарату, биологи в группе подсказали, как провести независимую проверку. Нужен был эксперимент с плазмой привитых «ЭпиВакКороной» — способна ли она нейтрализовать вирус. Андрею удалось найти для этого лабораторию. Согласился на эксперимент профессор Александр Чепурнов в Новосибирске.



«Испытания вакцины проходили в Москве и Тюмени, а плазму надо было доставить в Новосибирск, — рассказывает Андрей. — Это была целая логистическая операция. В нашей команде есть предприниматель, который специализируется на ветеринарных тест-системах, у него хорошие связи с курьерской службой, умеющей корректно доставлять биоматериалы. Он нашел и нужный холодильник, и сухой лед, и хладонакопители. И помог правильно организовать отправку».



О проведении своего эксперимента волонтеры сообщили в Роспотребнадзор. Там попытались убедить их не иметь ничего общего с профессором Чепурновым, поскольку тот, по их мнению, питает неприязнь к разработчикам вакцины и будет необъективен.



«Для нас одинаково неприемлемо было как хорошее отношение экспериментатора к вакцине, так и плохое, в идеале он должен к ней относиться никак, — объясняет Андрей. — Поэтому мы применили так называемое ослепление: добавили плазму привитых «Спутником», плазму переболевших коронавирусом, плазму здоровых, а образцы просто пронумеровали. Треть отправленных Чепурнову образцов не имела отношения к «ЭпиВакКороне», и он не знал, где какая плазма».



В итоге вакцина не показала себя как эффективная.



Далее «Граис» стали бороться за то, чтобы Минздрав и Роспотребнадзор как минимум опубликовали данные своих проверок препарата. И если официально подтвердится неэффективность — чтобы «ЭпиВакКорону» изъяли из гражданского оборота.



«Пока мы видим, что государство продолжает распространять этот препарат и колоть им людей, — отмечает Андрей. — И «привитые» люди умирают от коронавируса. К нам приходят сообщения о таких случаях, читать это очень тяжело».



Марина, врач по образованию, занимается в группе проверкой жалоб людей, привитых «ЭпиВакКороной». В группу стало поступать все больше и больше сообщений от людей, которые в декабре — январе получили полный курс «ЭпиВакКороны», а в феврале — марте тяжело заболели ковидом. Или от тех, чьи близкие умерли от ковида через полтора-два месяца после прививки, то есть тогда, когда защита уже вроде бы должна работать.



«Морально это очень тяжело. Пишет, например, человек, у которого погибли оба родителя. То есть я вижу не просто гибель человека, а это была семья. Это были мама и папа… Эти люди, они ведь не приходят с криками, как антиваксеры, которые во всем винят прививки. Нет, тут ты читаешь совсем другое: как же так, мы хотели защиты, поэтому привились, почему же так случилось?», - рассказывает Марина.



Если разговор идет в общем чате, то подключаются и другие врачи в группе.



«Пишет, например, человек: привился тогда-то «ЭпиВакКороной», думал, что защищен, а теперь жар, пропало обоняние. К врачу идти не хочет, а я слышу, что у него уже счет идет на часы, ему нужно срочно в больницу, иначе — трагедия. Мы объясняем, что надо срочно сделать КТ, срочно обратиться к доктору. Кому-то наши врачи даже помогали с госпитализацией», - отметила врач.



Анестезиолог-реаниматолог Зоя Андреева с самого начала пандемии пристально следила за разработкой вакцин. Она подтверждает, что волонтеры открыто пытались достучаться до ответственных чиновников.



«И ведь диалог с Роспотребнадзором у них поначалу строился хорошо. До тех пор, пока волонтеры не начали получать ответы вроде того, что «вакцина зарегистрирована, а значит, работает», - отметила врач.



В то время она сама активно подключилась к работе группы.



«Я стала разъяснять везде, где могу, насколько это ужасно — в разгар пандемии прививать людей сомнительной вакциной, создавая у них ложное чувство защиты. Мы объясняли, что этой вакциной прививаться не надо. И параллельно добивались независимой проверки «ЭпиВакКороны» на уровне Минздрава, - рассказала Зоя. - Я очень сильно переживаю за ситуацию в стране, за то, что люди болеют и умирают, и меня приводит в ужас то, что в гражданском обороте остается вакцина с непроверенной эффективностью».



В группе «Граис» состоит больше восьми тысяч человек, активный костяк — 200 волонтеров.



«Мы объясняем людям: есть хорошие и безопасные вакцины, прививаться надо, — говорит Андрей Криницкий. — Мы ратуем за соблюдение мер профилактики, за распространение достоверной информации о коронавирусе».



В перспективе группа хотела бы заняться проверкой отечественных «фуфломицинов». Пока волонтеры взялись за поддельные прививочные сертификаты — и за вакцинацию как таковую.





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