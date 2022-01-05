Мнение латвийца: Только дурак пойдет войной на Россию

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

5 января 2022, 18:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нет, не дает Россия «жить» спокойно националистической верхушке Латвии: то, член КППС с 197…, а ныне евродепутат Сандра Калниете, начинает «обучать» Кремль, что говорить и как делать! То, некий публицист Беня (он же Бен) Латковскис, видимо, «одурманенный парами шнапса» еще с католического Рождества, заявляет, что «с президентом России говорить так же бессмысленно, как с Гитлером в 1939». Святые Угодники! России и Владимиру Путину до вас нет дела – живут своей жизнью, а вы все разоряетесь! Видать, НАТО уже не справляется с Россией, так и в «помощь» титульные в Латвии подоспели.

Если честно, то многим латвийцам уже «за гланды», как говорил Давид Гоцман, мнения Бени с мадам Сандрой!

Посудите сами: простые латвийцы, независимо от национальности, мирно и дружно живут друг с другом! А те, кто пережил войны, лагеря, смутное время, доброжелательны к миру, соседям! Да, это мои латвийцы, которым претит вражда, ненависть и «науськивание»… Мои! Трудолюбивые, терпеливые и дружелюбные. Поверьте, я знаю, что говорю! Но есть и те, которые готовы развязать межнациональную рознь. Почему? А потому, что нельзя, по их мнению, простить красоты, влиятельности, процветания! К сожалению, в мире всегда шла борьба добра и зла!

Намедни, латвийский публицист («Аргументы Недели», статья за 4.01.2022) разразился «философским» высказыванием насчет того, что дескать, г-н Путин легкомысленно относится к вопросам войны и мира, а разговаривать с ним бесполезно, как с Гитлером в 1939 году, и когда же Запад скажет свое «веское» слово!» В помощь Беня Латковскис (он же Бен) призывает французского аналитика, видать по России, Франсуазу Тома, которая опубликовала свой «труд» на тему – «что означает российский ультиматум Западу?»…

Право слово, вопрос к Бени! А с чего вы, г-н хороший, решили, что французский аналитик разбирается в российских реалиях? Только потому, что она в 70-х пять лет прожила в Москве? Так я про Америку 20 лет смотрю сюжеты на ютубе – я - эксперт по США! Чтобы знать, чувствовать, а главное – рассуждать о России, следовало бы проехать вдоль и поперек ее, узнать, как живут разные национальности, что у них на сердце, как страдают и радуются, как дорога им их земля-матушка, и наконец, понять, а что такое «русская душа»! Ни один Беня, ни Тома, ни мадам Сандра не сможет ответить на этот вопрос! Впрочем, родителей Сандры Калниете сослали в Сибирь, и она родилась в Тогур, Колпашевского района Томской области. Понятно, что боль ее родителей от разрыва с Латвией понятна! Эта боль многих латышей… Но, при чем тут сытая Калниете? Ее малышкой привезли в Латвию, и она, как я понимаю, не может осознавать все из прошлой жизни: родилась 22 декабря 1952 года, а 30 мая 1957 года вернулась с родителями в Латвию. Но зато, в 2006 году, вышла ее книга о «сибирской жизни» - «В бальных туфельках по сибирским снегам».

Надо отдать должное, что ненависть у Сандры Калниете к России уж дюже огромная! Но она с родителями вернулась в Латвию, а сколько латышей похоронено в сибирской земле? А теперь подумаем!!! Смогла ли семья Калниете выжить в суровых условиях Сибири, если бы не помощь местных жителей? Пусть дамочка посмотрит еще раз фильм «Долгая дорога в дюнах», когда сына Марты спасает в метель простая сибирячка, и не требует слов благодарности! Вы бы прекратили, г-жа Калниете, рассуждать о Сибири! Вы ее не знаете! А я знаю! Потому, как мой отец родом из Красноярска, и показал, и привил любовь мне, моим детям к этому таинственному, но такому прекрасному краю. Я так понимаю, уж простите, пока вы носились по Сибири в бальных туфельках, то, видать, мозги себе отморозили! Уж простите за откровенность!

А теперь о Бени, и его опусе!

Надо отдать должное, что статейка Бена Латковскиса вызвала «интерес» у латвийцев… Мнение из социальных сетей:

«Бред полнейший! Как можно сравнить Путина и Гитлера? Пусть сравнивает «своих истинных арийцев» - премьера Кариньша, и президента Левитса! Получится один в один!»

«Я смотрю, что Беня становится все больше и больше заурядным пропагандистом. К журналистике это не имеет никакого отношения! Более того, к серьезному анализу! Латковскис может нести любую чушь, потому как на нем ноль ответственности».

«У Запада нет единства, нет реальной силы, как хотелось бы Бену – примеров достаточно. Только дурак пойдет войной на Россию. Им не понять русскую душу, когда сражаются за свою землю, свободу, идею. О какой «своей» земле говорят националисты латыши? Она же вся приватизирована иностранцами! О какой свободе идет речь? В Латвии иностранные правители, которые диктуют народу, как жить! Правители, которые ограбили латышей, унизили и довели до нищеты! За какую «свою» землю тут воевать, если что?»

«Разговаривать с Западом так же бессмысленно, как и с Гитлером в 39-м году».

«Конечно, я никогда не буду Путиным, но если бы был, то давно бы прекратил все переговоры с Западом! Бессмысленно. И кстати, вся Европа воевала против Гитлера. Беня, учи историю!»

«Ой! У меня просто голова разболелась! То нацики уверяли, что были рады оккупационному сапогу немецкого солдата на земле Латвии, и как с гордостью приносили клятву Гитлеру, то теперь уверяют, что Путин – это Гитлер. Вы уж определитесь!»

«Господи! Все орут – Россия нападет, Россия нападет! Все обещают, обещают, а она такая, «собака» не нападает! Может, надо самим войну России объявить и быстренько в плен сдаться? И будет нам, наконец, счастье!»

«Что нам делать дальше? Я уже действую: белый флаг капитуляции подготовила, чтобы случайно в окно не пульнули, списки соседей, что в КПСС состояли, написала для новых властей, подскажите, что еще? Даже старый комсомольский билет достала, может поможет… Заранее, извиняюсь, но не судите строго, всех «повыдаваю»…»

«Беня, хватит уже! Что вы с Тома представляете из себя? Нам хватает тупых речей и поздравлений от правительства! Сыты по горло! Ты в своей стране бардака 30 лет не видишь, а туда же, с голым задом на баррикады! Без сопливых Путин с кем надо договорится! Предостережения истории, как видно, не идут впрок!»

«А, что он сказал? Что плохого Бен сказал? Он же высказал свое мнение. У нас свобода слова!»

«Беня раскрыл глаза! Так вот почему делегация от Латвии в 1939-м ездила к Гитлеру на юбилей!»

«Чего мелочиться? Запад должен ввести «санкции» на Путина за победу Петра под Полтавой над шведами без согласия независимой Украины! Это обнулит Ништадский мирный договор, и сделает «сделку» по Прибалтике недействительной!»

«Что вы ерунду обсуждаете? Главное – весь январь не забываем праздновать Великую Победу нашей Красной Армии под Москвой над еврофашистской ордой!»

«Слушайте, вы можете любить или не любить Путина, но он – лидер! А сами, г-да националисты, помолчали бы и вспомнили, как евреев в Риге расстреливали… Или напомнить нацикам, как сожгли деревню Аудрини с ее жителями? Вам не переписать историю – память людская вечна!»

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