В России за сутки подтверждено 15 770 случаев заражения COVID-19, умерли 828 человек

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5 января 2022, 12:09 Источник: Стопкоронавирус.рф

"Красная зона", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

В России за сутки прирост зараженных коронавирусной инфекцией составил 15 770 человек. Умерли 828 пациентов, сообщил в среду оперативный штаб.

Накануне, во вторник, сообщалось о 15 900 новых случаев COVID-19. Сегодняшняя цифра соответствует показателям середины июня 2021 года. Однако, подчеркивает штаб, смертность тогда было в два раза ниже.

Тройка регионов с наибольшим количеством умерших осталась прежней. В Москве за сутки скончался 71 человек, в Петербурге — 61, в Московской области — 41.

Лидером по числу новых зарегистрированных случаев заражения вновь стала столица: 2307 человек, на втором месте Петербург (1273), на третьем — Московская область (775).

Всего за время пандемии в России выявлено 10 585 984 случаев COVID-19. Умерли 313 015 человек.

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