Володин поинтересовался у россиян, как они относятся к длинным новогодним каникулам

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4 января 2022, 18:46 Источник: URA.RU

В. Володин, фото с сайта Кремля

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин провел опрос среди своих подписчиков в Тelegram-канале по поводу их отношения к продолжительности новогодних каникул. Володин отметил, что постоянно появляются предложения изменить число дней отдыха после Нового года.

Председатель Госдумы напомнил, как новогодние каникулы стали увеличиваться: «Традиция отдыхать на Новый год и Рождество появилась не так давно. В советское время до 1947 года, когда 1 января стал выходным днем, сразу после встречи Нового года людям необходимо было выходить на работу. В 1993-ем, выходным днем стал 2 января. Затем в 2004 году в Трудовой кодекс были внесены изменения, которые дали право отдыхать 5 дней — с 1 по 5 января. В 2012-м праздники было решено продлить до восьми дней — с 1 по 8 января».

На пост спикера Госдумы откликнулись уже более 11 тысяч человек. 58% респондентов предлагают оставить все как есть. 20% участников опроса выступают за сокращение нерабочих дней, оставшиеся 22% подписчиков предлагают перенести эти нерабочие дни на более теплое время года,- сообщает URA.RU.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что десятидневные новогодние каникулы провоцируют россиян на пьянство, в эти дни растёт число бытовых преступлений и драк. Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска россиян.

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