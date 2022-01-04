В России за сутки скончались 834 пациента с COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

4 января 2022, 12:07

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России за сутки скончались 834 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили 4 января в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, в Москве за прошедшие 24 часа скончались 68 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 63, в Московской области – 44. В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 312 187 летальных исходов среди зараженных COVID-19.

Ранее сегодня стало известно, что в РФ выявили 15 903 случая заражения коронавирусом нового типа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости