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В России за сутки скончались 834 пациента с COVID-19

, 12:07

В России за сутки скончались 834 пациента с COVID-19
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России за сутки скончались 834 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили 4 января в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, в Москве за прошедшие 24 часа скончались 68 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 63, в Московской области – 44. В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 312 187 летальных исходов среди зараженных COVID-19.

Ранее сегодня стало известно, что в РФ выявили 15 903 случая заражения коронавирусом нового типа.

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