В России за сутки скончались 834 пациента с COVID-19
4 января 2022, 12:07
В России за сутки скончались 834 пациента с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили 4 января в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе уточнили, что, в частности, в Москве за прошедшие 24 часа скончались 68 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 63, в Московской области – 44. В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 312 187 летальных исходов среди зараженных COVID-19.
Ранее сегодня стало известно, что в РФ выявили 15 903 случая заражения коронавирусом нового типа.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.