Инфекционист Вознесенский заявил, что пандемия COVID-19 вряд ли закончится в 2022 году

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4 января 2022, 09:41 Источник: РИА "Новости"

маски, антисептик, pixabay.com

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский в рамках беседы с журналистами заявил, что пандемия COVID-19 вряд ли закончится в 2022 году.

Сергей Вознесенский выразил мнение, что значительное улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России будет наблюдаться в 2023 году.

Инфекционист подчеркнул, что для завершения пандемии COVID-19, помимо решения медицинской проблемы, должен стабилизироваться ряд финансовых, экономических, а также геополитических вопросов.

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