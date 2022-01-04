Инфекционист Вознесенский заявил, что пандемия COVID-19 вряд ли закончится в 2022 году

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский в рамках беседы с журналистами заявил, что пандемия COVID-19 вряд ли закончится в 2022 году.
Сергей Вознесенский выразил мнение, что значительное улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России будет наблюдаться в 2023 году.
Инфекционист подчеркнул, что для завершения пандемии COVID-19, помимо решения медицинской проблемы, должен стабилизироваться ряд финансовых, экономических, а также геополитических вопросов.
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