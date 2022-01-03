В России за сутки выявлено 16 343 случая заражения COVID-19 - это минимальное значение с 17 июня

В России за сутки подтверждено 16 343 случая заражения COVID-19. Это минимальное значение с 17 июня 2021 года. Скончались 835 человек, сообщает оперативный штаб.
Днем раньше в России выявлено 18,2 тыс. инфицированных - такое количество соответствовало эпидемиологической ситуации середины сентября прошлого года.
В лидеры по суточной заболеваемости сегодня вышел Петербург: там зарегистрировано 1341 зараженных. Чуть меньше эта цифра в Москве: 1335. На третьем месте — Московская область: 1180 инфицированных.
Больше всего скончавшихся по-прежнему в Москве - 70 человек, в Петербурге — 55, в Московской области - 43.
Всего за время пандемии в России зарегистрировано 10 554 309 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 311 353 человек.
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