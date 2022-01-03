Пушков считает, что Байден не собирается вводить «адские» санкции против России

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3 января 2022, 19:24

Алексей Пушков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Российский политик Алексей Пушков прокомментировал телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которые состоялись 30 декабря 2021 года.

По мнению Алексея Пушкова, члена Совета Федерации, Байден не рискнет вводить «адские» санкции против России.

Путин в ходе разговора с Байденом заявил, что из-за возможных санкций отношения между Россией и США будут окончательно разрушены.

Сенатор Алексей Пушков считает, что Джо Байден дальновиднее своей администрации. «Дело не в том, что Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть», — написал политик в Telegram-канале.

Пушков считает, что введи Байден «эти "адские" санкции, и у США больше не останется политических и экономических рычагов давления на Россию». «Потенциал давления будет исчерпан, что усложнит экономическое и финансовое положение России, но даст ей полную свободу рук во внешней политике. Именно этого не хочет дать Москве Байден, у которого останутся в распоряжении только военные рычаги, крайне опасные для самих США», — пояснил сенатор.

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