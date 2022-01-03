Член СПЧ Александр Брод: могилы с Красной площади убрать надо, но это дело не завтрашнего дня

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3 января 2022, 12:46 Источник: РИА Новости

Алпександр Брод, MFA Russia/l/globallook.com

Мемориальное кладбище у стен Кремля убрать, безусловно, придется. Но торопиться в данном вопросе не следует, поскольку это может вызвать недовольство определенной части граждан. Такое мнение высказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов назвал кощунственным факт существования кладбища на главной площади страны, рядом с катком и торговыми рядами, и призвал перенести в другое место останки лидеров СССР.

«Безусловно, необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади. Но это дело не завтрашнего дня. Нужно учитывать, что эти действия вызовут недовольство со стороны части наших граждан, особенно пожилых людей, чьи взгляды сформировались в период СССР»,- сказал по этому поводу Брод.

По мнению эксперта, многие россияне до сих пор видят в прошлом идеал справедливости и порядка. «Хотя с точки зрения объективной оценки прошлого - система, встроенная на крови, нежизнеспособна. Но считаться с частью населения необходимо, и новые потрясения нашему обществу не нужны»,- считает Брод.

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