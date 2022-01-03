Вице-спикер Госдумы Чернышов: кладбищу не место на Красной площади

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3 января 2022, 10:47 Источник: РИА Новости

Красная площадь, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что с Красной площади Москвы давно пора убрать мемориальное кладбище с захоронениями видных деятелей СССР и вынести тело Ленина из Мавзолея. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Парламентарий назвал кощунственным соседство кладбища с развлекательными площадками вроде ГУМ-катка и торговыми рядами. По словам Чернышова, фракция ЛДПР несколько раз вносила в Госдуму законопроекты, касающиеся этого вопроса, однако они не были приняты.

«Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — заявил вице-спикер.

По его мнению, «уже давно пришло время для того, чтобы вождю всех времен и народов [Сталину] и вождю пролетариата [Ленину] наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами».

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил надежду, что тело Ленина вынесут из Мавзолея.

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