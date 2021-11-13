Митрополит Иларион выразил надежду, что тело Ленина вынесут из Мавзолея

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13 ноября 2021, 16:32 Источник: ТАСС

Мавзолей, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что тело Ленина рано или поздно вынесут из Мавзолея, а сам факт нахождения его там — пережиток прошлого.

Об этом митрополит сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Я даже не сомневаюсь в том, что раньше или позже Ленина вынесут из Мавзолея, потому что это действительно пережиток прошлого, что набальзамированное тело лежит в самом центре столицы. <...> Надеюсь, что все-таки будет найден какой-то консенсус, и тело будет захоронено», - сказал митрополит.

По его словам, у вождя пролетариата до сих пор немало поклонников, и всякий раз, когда возникает дискуссия о перезахоронении, от коммунистов «выступают всякие спикеры и становятся на защиту этого мертвого тела».

Причем, защитники находятся не только среди старшего поколения. «В конечном итоге речь идет о некоем мировоззренческом споре», - считает Иларион.

Содержание Мавзолея на Красной площади ежегодно обходится бюджету в 17 млн рублей.

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