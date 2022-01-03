Биолог Анча Баранова: люди со второй и четвертой группами крови имеют больше шансов заболеть COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

3 января 2022, 11:20 Источник: РИА Новости

Пробирки с кровью, Zamir Usmanov/globallook.com

Люди со второй и четвертой группами крови более уязвимы перед COVID-19. Так считает доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам ученого, все дело в том, что в зависимости от группы кровь имеет различия в молекулярном составе.

«И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — рассказала Баранова. Поэтому люди с этими группами крови чаще переносят заражение коронавирусом бессимптомно. А носители второй и третьей групп более уязвимы перед COVID-19.

«Но важная правда в том, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять», — предупредила биолог.

Ранее замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что большинство вакцинированных людей в случае заражения переносят COVID-19 бессимптомно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости