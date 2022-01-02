Спикер Госдумы Володин предложил ввести общеевропейские санкции против Украины из-за шествия в честь дня рождения Бандеры

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2 января 2022, 14:46 Источник: Telegram

Шествие в честь дня рождения Бандеры, Andriy Andriyenko/globallook.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимым прославление лидеров нацизма, которое происходит сейчас на Украине, и призвал к санкциям против Киева. Так он прокомментировал шествие, посвященное дню рождения Бандеры, которое прошло 1 января в украинской столице.

«Украина все больше скатывается к государству, в основе которого лежит националистическая идеология», - написал Володин в своем телеграм-канале. Эта идеология, по мнению спикера, направлена против всего человечества, и не случайно шествие бандеровцев осудил Израиль и потребовал проведения расследования антисемитских проявлений во время марша.

«Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев. Украина скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия», - написал Володин.

По его убеждению, происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

«За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе. Но наряду с этим правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее», - заключил спикер нижней палаты российского парламента.

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