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Путин наградил орденами и медалями врачей за вклад в борьбу с пандемией

, 19:52 Источник: РИА Новости

Путин наградил орденами и медалями врачей за вклад в борьбу с пандемией
Врачи Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Президент Путин наградил медицинских работников за вклад, который они внесли в борьбу с пандемией COVID-19. Указ о награждении публикует портал правовой информации.

18 врачей и медработников удостоены ордена Пирогова. Он вручается за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях, связанных с риском для жизни: чрезвычайных ситуаций, пандемий, военных действий.

Девять медиков награждены орденом за «За заслуги перед Отечеством» II степени.

З6 специалистов удостоились медали Луки Крымского. Ею награждают за большой вклад в организацию оказания медпомощи.

Ранее сообщалось, что почти треть медиков, работающих в «красных зонах» ковидных стационаров думают об увольнении и только 12% еще полны сил. 

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