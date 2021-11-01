«Справочник врача»: почти треть медиков из «красных зон» заявляют, что близки к увольнению

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1 ноября 2021, 14:41 Источник: Коммерсантъ

Врачи, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Почти треть медиков, работающих в «красных зонах» ковидных стационаров думают об увольнении и только 12% еще полны сил. Таковы результаты опроса, проведенного приложением «Справочник врача».

Приложением пользуется более 915 тысяч медиков. Сервис помогает оптимизировать их работу и принимать клинические решения. По данным опроса, 27,7% врачей и 31,9% медсестер из «красных зон» признаются, что часто думают об увольнении или уже «близки к этому». В «зеленой зоне» об увольнении задумываются 25,2% врачей и 17,2% медсестер.

37% медиков опрошенных сказали, что на фоне эмоционального истощения за время пандемии у них возникли проблемы со здоровьем. При этом их усталость может сказаться или уже сказалась и на пациентах— об этом говорят более 90% опрошенных. Почти треть заявили, что «истощены и стали более черствыми по отношению к пациентам».

При этом врачи и сестры сетуют, что не встречают понимания у руководства. 68,3% медработников из "красных зон" и почти столько же из «зеленых» признались, что часто слышат от руководства: «Не нравится — увольняйся».

Как заявила ранее замглавы Минздрава Татьяна Семенова, в России сегодня не хватает врачей и медицинских кадров.

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