Новогодний миллиард «Русского лото» поделили на двоих житель Кубани и москвич

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1 января 2022, 19:26 Источник: РИА Новости

Лотерея, Zamir Usmanov/globallook.com

По итогам розыгрыша новогоднего миллиарда в лотерее «Русское лото» главный выигрыш поделили два участника: один из них живет в Краснодарском крае, другой — москвич, сообщили в «Столото».

«По итогам новогоднего 1421-го тиража «Русского лото» в России появилось сразу 2 лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 миллиарда рублей: каждый выиграл по 500 миллионов рублей»,- рассказали в компании.

Новогодний миллиард разыгрывался в этом году в пятый раз. Кроме главных победителей, обладателями выигрышей в 1 миллион рублей стали 52 участника. Еще 64 человека выиграли по 750 тысяч рублей. Всего в первый день года было разыграно почти 2,975 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о том, что житель Южно-Сахалинска, купивший лотерейный билет за 200 рублей, выиграл 512 миллионов 261 тысяча 694 рубля.

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