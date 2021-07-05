Житель Южно-Сахалинска купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл более 512 млн

Человек, купивший лотерейный билет в Южно-Сахалинске, в понедельник выиграл 512 миллионов 261 тысяча 694 рубля. Сегодня, 5 июля, в лотерее был разыгран суперприз.
Новоиспечённый миллионер, не имя, ни пол которого на данный момент неизвестны, приобрел билет за 200 рублей в мобильной версии сайта. Согласно правилам, чтобы выиграть главный приз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Гражданин выбрал 1, 8, 19, 15 в первом поле, а во втором — 12, 17, 8, 1.
Имя счастливчика станет известно после того, как он или она обратится для оформления своего выигрыша в лотерейный центр в Москве.
До этого случая почти год назад в лотерее были разыграны 546 миллионов рублей.
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