Доктор Мясников призвал переосмыслить отношение к коронавирусу

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1 января 2022, 09:48 Источник: Александр Мясников

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Врач и ведущий телепрограммы о здоровье Александр Мясников считает, что меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции и информационное освещение проблемы пандемии должны измениться из-за нового штамма «омикрон». По этому поводу теледоктор написал в своем Telegram-канале.

Александр Мясников считает, что зарубежный опыт существования в условиях «омикрона» доказывает необходимость переосмысления продолжительности карантина для зараженных коронавирусом.

По мнению Мясникова, тактику следует поменять. Он рассказал, что США уже сегодня сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами на коронавирус.

Врач пишет: «А то, например, множество авиарейсов приходится откладывать, так как не хватает пилотов, механиков, стюардов — все на карантине с насморком или вообще бессимптомно».

Мясников подчеркивает, «самое главное — надо менять информационный фон». Теледоктор пишет, что омикрон-вариант SARS-CoV-2 подтверждает, что коронавирус будет мутировать в сторону большей заразности и меньшей смертности.

Он заключил, что в итоге «выродится в банальное ОРЗ».

Доктор Мясников напомнил про прививки.

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