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В канун Нового года в московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов

, 14:57

В канун Нового года в московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов
самолет, фото: pixels.com

В пятницу, 31 декабря, в московских аэропортах задержали или отменили около 230 рейсов. Соответствующие данные представлены на сайте «Яндекс. Расписания».

По данным сервиса, в Домодедово задержали 15 рейсов и отменили три, во Внуково -- 24 и четыре соответственно, в Шереметьево 17 задержанных и 162 отмененных рейса.

Ранее представители Российской кинологической федерации рассказали, что владельцам собак необходимо оформить евросправку, если запланировано путешествие с питомцем на поезде или автомобиле в Калининградскую область. При перелетах необходимо заранее уточнить требования авиакомпаний и при необходимости перед посадкой предъявить документы на животного сотрудникам компании.

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