В канун Нового года в московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов
31 декабря 2021, 14:57
В пятницу, 31 декабря, в московских аэропортах задержали или отменили около 230 рейсов. Соответствующие данные представлены на сайте «Яндекс. Расписания».
По данным сервиса, в Домодедово задержали 15 рейсов и отменили три, во Внуково -- 24 и четыре соответственно, в Шереметьево 17 задержанных и 162 отмененных рейса.
Ранее представители Российской кинологической федерации рассказали, что владельцам собак необходимо оформить евросправку, если запланировано путешествие с питомцем на поезде или автомобиле в Калининградскую область. При перелетах необходимо заранее уточнить требования авиакомпаний и при необходимости перед посадкой предъявить документы на животного сотрудникам компании.
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