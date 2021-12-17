Владельцам собак для путешествия с питомцем в Калининград необходимо иметь евросправку

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17 декабря 2021, 11:11

фото: Аргументы недели

Владельцам собак необходимо оформить евросправку, если запланировано путешествие с питомцем на поезде или автомобиле в Калининградскую область. Представители Российской кинологической федерации уточнили, что при путешествии в этот самый западный регион РФ авиатранспортом дополнительные документы не нужны.

В федерации посоветовали оформить евросправку заранее в представительстве Россельхознадзора, если поедете в Калининградскую область на поезде, или в пункте пропуска через государственную границу, если едете на автомобиле, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В федерации добавили, что также справку можно оформить самостоятельно и заверить ее у инспектора Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Для путешествий хозяевам собак потребуется только ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации животного. Прививка против бешенства должна быть действующая. При путешествии авиатранспортом необходимо заранее уточнить требования авиакомпаний и при необходимости перед посадкой предъявить документы на животного сотрудникам компании.

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