Скворцова: активное мутирование коронавируса сместило сроки завершения пандемии на неопределённый срок

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31 декабря 2021, 12:53

медик, фото: pixels.com

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что мутация новой коронавирусной инфекции сместила сроки завершения пандемии. Согласно прогнозу 2020 года, она должна была закончиться летом 2022 года.

«Пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года … но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии»,- пояснила эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Скворцова отметила, что омикрон-штамм неоднозначный. По ее словам, новый вариант вируса, возможно, внесёт свою лепту, в том числе и в окончание пандемии.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что показатели смертности от коронавируса снизятся к лету 2022 года.

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