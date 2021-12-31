Шеф-повар Павлов поделился рецептом недорогого оливье

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31 декабря 2021, 11:38 Источник: радио Sputnik

оливье, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ globallookpress.com

Шеф-повар Владимир Павлов рассказал, как сделать недорогой вариант традиционного в России новогоднего салата – оливье и сохранить его вкусовые качества. По его словам, существуют множество рецептов этого блюда, кроме классического.

«Овощи можно не варить, а запекать, так салат будет вкуснее. Кто-то любит оливье с мясом, есть оливье с куриным бедром или филе. Кто-то не ест мясо и заменяет его рыбой. Некоторые делают салат с йогуртом, со сметаной, чтобы он не был жирным»,- поделился он в беседе с радио Sputnik.

При этом Павлов уверен, что самый выгодный вариант салата оливье – приготовленный дома по старому советскому рецепту. Также шеф-повар считает, что рецепт с колбасой вместо мяса будет самым дешевым.

«Берете картофель, морковь, соленый огурец, лук репчатый, добавляете майонез, который лучше сделать самим, чтобы он был более нежным. Горошек лучше выбирать консервированный, потому что свежемороженый стоит дороже. Добавляете отварное яйцо, немного зелени – вот и весь оливье»,- напомнил специалист.

Еще один способ меньше потратить на ингредиенты для салата – добавить в него соевые продукты, добавил эксперт.

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