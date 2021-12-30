Аналитики сообщили о подорожании ингредиентов в декабре для крабового салата и мимозы

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30 декабря 2021, 09:47 Источник: RT

новогодний стол, фото: pixels.com

Специалисты платформы фискальных данных подсчитали индексы крабового салата и мимозы. Соответствующее исследование опубликовал RT.

Аналитики выяснили, что в декабре 2021 года продукты для приготовления мимозы на семью из четырёх человек обойдутся в 303,4 рубля. По их словам, сумма увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о классическом рецепте салата, в который входит майонез - 27,4 рубля, рыбные консервы - 155 руб., морковь - 9,5 руб., сыр - 83,2 руб., лук - 4,3 руб. и яйца - 24 руб.

При этом индекс еще одного популярного на новогоднем столе салата вырос на 11%. Эксперты оценили стоимость крабового салата в 259,7 рубля. Для расчета эксперты использовали учитывали цены на одну упаковку крабовых палочек -109 руб., четыре яйца - 32 руб., огурец - 36,75 руб., одну банку консервированной кукурузы - 68 руб., 100 г майонеза - 13,7 руб. и чайную ложку соли - 29 коп.

Для анализа стоимости салатов использовали более 34 миллиардов кассовых чеков.

Ранее сообщалось, что ингредиенты для салата «Сельдь под шубой» подорожали за год на 16%.

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