Любимый новогодний салат россиян «Сельдь под шубой» подорожал за год на 16%

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21 декабря 2021, 10:00 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Ингредиенты для одного из любимых новогодних блюд в России — салата «Сельдь под шубой» - подорожали за год на 16%. Больше всего выросла в цене селедка: ее цена подскочила на 70 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на маркетплейс «СберМаркет».

Там посчитали, что в среднем блюдо на 5 порций обойдется теперь в 453 рубля. В конце 2020 года приготовление такого же объема салата обходилось в 389 рублей.

Классические ингредиенты «селедки под шубой» - сельдь, картофель, свекла, морковь, яйца, майонез и репчатый лук. Больше всего подорожала сельдь: цена на нее выросла в среднем по России на 70 рублей. Сейчас за 800 г сельди в масле приходится заплатить 162 рубля. 10 яиц стоят в среднем 71 рубль, упаковка майонеза - 68 рублей. Цены на овощи не сильно отличаются от прошлогодних: килограмм картофеля - 83 рубля, 500 граммов лука - 15 рублей, 500 граммов моркови - 19 рублей, килограмм свеклы - 35 рублей.

Ранее сообщалось, что несмотря на высокий уровень инфляции, россияне не планируют экономить на подарках к Новому году. 70% соотечественников готовы выложить от одной до 10 тысяч рублей на поздравление родных и близких.

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