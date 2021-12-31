Метеоролог Синенков предупредил москвичей о резком похолодании в ночь на 2 января

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31 декабря 2021, 10:30 Источник: РИА Новости

новогодняя Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о резком похолодании в начале новогодних праздников. По его словам, температура понизится в ночь на 2 января.

«Уже в ночь на воскресенье снова резкое похолодание, минус 9-11 градусов, и в воскресенье, 2 января, температура будет минус 8-10 градусов»,- поделился метеоролог.

Синенков отметил, что в Московский регион после комфортной новогодней ночи придет «типичная для января погода».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам в новогоднюю ночь «скандинавскую еврозиму с глубокими сугробами».

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