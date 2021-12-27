Тишковец пообещал москвичам в новогоднюю ночь «скандинавскую еврозиму с глубокими сугробами»

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27 декабря 2021, 11:49 Источник: РИА Новости

зима в Москве, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в новогоднюю ночь в Москву придет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Скандинавией. По его словам, сильные морозы сменятся комфортной для жителей столицы погодой.

«Москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег - 0,1-1,1 мм, ветер южной четверти 4-9 метров в секунду, температура воздуха в Москве минус 3-6, по области минус 2-7, что на 5 градусов теплее положенного. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм ртутного столба»,- поделился метеоролог.

Тишковец добавил, что высота снежного покрова в столице составит 25-28 см - почти в 1,5 раза больше нормы, по области - от 24 см на западе и до 36 см на востоке. Также в новогоднюю ночь москвичей ожидают слабые морозцы, соответствующие комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм. Синоптик считает, что погоду в городе в первую январскую ночь можно охарактеризовать как «еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами».

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