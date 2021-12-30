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Путин подписал закон, который обязывает граждан России эвакуироваться из зоны ЧС

, 19:17 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Путин подписал закон, который обязывает граждан России эвакуироваться из зоны ЧС
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал закон об обязанности граждан страны эвакуироваться с территории после объявления там угрозы возникновения чрезвычайной ситуации или режима ЧС.

Более того, закон, о котором идет речь, устанавливает обязанность федеральных органов власти обеспечения на безвозмездной основе постоянного доступа МЧС к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Замглавы ведомства Алексей Серко ранее отметил, что этот документ направлен на защиту населения только от природных и техногенных ЧС и не касается вопросов, связанных с COVID-19.

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