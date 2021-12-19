Прокуратура проводит проверку по факту ЧП на угольной шахте имени Рубана в Кузбассе

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19 декабря 2021, 19:22

Фото: vesti.ua

Проверка началась по факту срабатывания датчиков на шахте им. А. Д. Рубана (входит в состав "СУЭК-Кузбасс") в Кемеровской области, где идет эвакуация горняков. Сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение СО. Предварительная причина - самонагревание нерабочего пласта. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее о возгорании сообщил источник ТАСС. По его данным, оно могло произойти в недействующей штольне. По данным МЧС, поступил сигнал по срабатыванию датчиков, на место выехали четыре отделения горноспасателей.

В шахте находились 128 человек. Уже эвакуированы 120 человек, среди них пострадавших нет.

На месте происшествия находится генеральный директор компании Юрий Мешков и лично руководит подъемом шахтеров.

Трагедии на шахтах, к сожалению, не редкость. Управляющие стали относится более ответственно к мониторингу датчиков после ЧП на шахте «Листвяжная» в городе Белово, где 25 ноября погибли от взрыва метана 51 человек. По данному факту арестовано 5 человек, директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие.

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