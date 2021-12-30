Путин подписал закон об использовании при лечении детей препаратов офф-лейбл

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30 декабря 2021, 18:48 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

таблетки, pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании при лечении детей лекарственных препаратов, не утвержденных уполномоченными органами для применения по определенным показаниям.

Согласно новым нормам, в системе ОМС разрешается применять препараты офф-лейбл для лечения детей с онкологическими, гематологическими, а также тяжелыми орфанными заболеваниями.

В соответствии с новыми нормами для лечения несовершеннолетних могут применять лекарства, уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медицинской помощи.

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