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Путин подписал закон об использовании при лечении детей препаратов офф-лейбл

, 18:48 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Путин подписал закон об использовании при лечении детей препаратов офф-лейбл
таблетки, pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании при лечении детей лекарственных препаратов, не утвержденных уполномоченными органами для применения по определенным показаниям.

Согласно новым нормам, в системе ОМС разрешается применять препараты офф-лейбл для лечения детей с онкологическими, гематологическими, а также тяжелыми орфанными заболеваниями. 

В соответствии с новыми нормами для лечения несовершеннолетних могут применять лекарства, уже включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медицинской помощи.

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