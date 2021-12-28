Мурашко заявил, что пока не существует идеального лекарства от COVID-19

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28 декабря 2021, 14:03 Источник: Россия 24

таблетки, pixabay.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник, 28 декабря, сообщил журналистам, что идеальное лекарство от COVID-19, которое можно было бы применить на любом этапе заболевания, пока не создано.

Мурашко отметил, что впервые в России по поручению председателя правительства были выделены средства для проведения лекарственной терапии пациентам с коронавирусом. По словам министра, это также позволило спасти многие жизни – тех, кто не успел привиться, однако идеального лекарства, которое помогло бы людям на каждом этапе заболевания, не существует.

Михаил Мурашко уточнил, что имеющиеся препараты предназначены именно для "раннего старта".

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