Мурашко сообщил, что при заражении штаммом «омикрон» пациенты меньше находятся в стационаре

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30 декабря 2021, 18:23 Источник: РИА "Новости"

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в четверг, 30 декабря, заявил, что опыт других стран демонстрирует, что при штамме "омикрон" пациентам требуется меньшее пребывание в стационаре.

Михаил Мурашко, однако, обратил внимание на то, что за счет высокой скорости течения заболевания и большого количества пациентов нагрузка на систему здравоохранения "лавинообразно возрастает".

Напомним, ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании оперштаба, что штамм коронавируса нового типа "омиикрон" в три-пять раз заразнее других вариантов данного заболевания.

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