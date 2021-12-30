Мурашко заявил, что запасов вакцины против COVID-19 в регионах России достаточно

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в четверг, 30 декабря, заявил, что запасов вакцины против коронавируса нового типа в регионах страны сейчас достаточно.
Михаил Мурашко сообщил, что в российских регионах не возникнет проблем с нехваткой препаратов для прививок против COVID-19.
Руководитель Министерства здравоохранения напомнил, что вакцинация является эффективной защитой не только против штамма коронавируса нового типа "дельта", но также против варианта заболевания, получившего название "омикрон".
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