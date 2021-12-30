Доступ на Красную площадь 31 декабря будет ограничен с 17.00

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30 декабря 2021, 16:49 Источник: РИА "Новости"

Красная площадь, pixabay.com

31 декабря с 17:00 доступ на Красную площадь в Москве будет ограничен. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Уточняется, что доступ на главную площадь Москвы будет ограничен в последний день 2021 года после 17 часов в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В департаменте добавили, что в целях обеспечения охраны общественного порядка, а также безопасности граждан в период каникул запланированы контрольно-профилактические мероприятия, которые пройдут в местах массового скопления людей.

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