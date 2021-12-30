У Любови Успенской в новогодние праздники не будет «свободной от работы минутки»

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30 декабря 2021, 16:12 Источник: teleprogramma.pro

Любовь Успенская, Lev Ilyin/Global Look Press

Любовь Успенская в последний день уходящего 2021 года и в начале нового года не сможет расслабиться. Согласно последней информации, у 67-летней артистки на праздниках очень плотный рабочий график.

Директор певицы Александра Иваненко сообщила, что в Новый год Любовь Залмановна будет работать, передает teleprogramma.pro.

"Нет и минутки свободной!" – подчеркнула представитель Успенской, а также уточнила, что праздники у знаменитости всегда загружены выступлениями. Иваненко от лица артистки поздравила всех россиян с Новым годом и пожелала им счастья, любви и здоровья.

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