У Любови Успенской в новогодние праздники не будет «свободной от работы минутки»

Любовь Успенская в последний день уходящего 2021 года и в начале нового года не сможет расслабиться. Согласно последней информации, у 67-летней артистки на праздниках очень плотный рабочий график.
Директор певицы Александра Иваненко сообщила, что в Новый год Любовь Залмановна будет работать, передает teleprogramma.pro.
"Нет и минутки свободной!" – подчеркнула представитель Успенской, а также уточнила, что праздники у знаменитости всегда загружены выступлениями. Иваненко от лица артистки поздравила всех россиян с Новым годом и пожелала им счастья, любви и здоровья.
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