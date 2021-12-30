Как нам прожить 2022-ой год: советы астролога​

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 декабря 2021, 08:30 Екатерина Максимова,

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Год 2022 находится под влиянием планеты Венеры, поэтому венерианские темы становятся очень актуальными. За что отвечает эта водная планета? За любовь, творчество, красоту и взаимоотношения. Поэтому все, кто хочет создать семью, трансформировать свой тандем, начать творческий проект, дерзайте!

Очень важно знать: мы входим в 2022 на ретроградной Венере, и она продлится до 29 января, поэтому на этом периоде не рекомендуется вступать в брак, начинать новые отношения, делать пластические операции. Также не желательно начинать новые творческие проекты.

Чему благоволит эта попятная планета? Ретроградность это всегда пересмотр правил, договоренностей, обдумывание сложившейся ситуации. Очень хорошо на этом этапе трансформировать сложившиеся отношения, театральные проекты, возвращаться к прежним возлюбленным и творческим партнерам, только если намеренья у Вас серьезные, иначе, все рухнет, когда Венера выйдет из ретрограда.

Вообще, для творческих прорывов год может быть выдающимся, особенно в области кино, музыки и поэзии. За эти сферы отвечает Нептун, а в апреле он соединится в знаке Рыб с гигантом Юпитером, который все расширяет. Если хотите феноменального успеха своего творческого детища, то запустите его 12 апреля, в точке соединения этих небесных тел.

Но, к сожалению, помимо творческого успеха, это соединение несет мощные события в области климата. Не рекомендую путешествия в апреле-мае туда, где есть сейсмо-опасные зоны: острова, побережья Индийского и Атлантического океана. Год 2022 - год большой воды, подъёма уровня мирового океана, поэтому лучше обезопасить себя от поездок в это время. Кроме того, к сожалению, Нептун отвечает за инфекции и, объединившись с Юпитером, может дать резкий скачок инфекционных заболеваний, в том числе ковида.

Планета Юпитер, чрезвычайно важна в этом году, потому что она находится в месте своей силы, но также наступающий год сулит ее «великое противостояние: явление, когда небесное тело максимально приближено к Земле и находится в оппозиции к нашему Солнцу. Точка точного противостояния произойдет 26 сентября 2022 года, что грозит волной возмущения масс против социальных ограничений, вызванных инфекцией, введением куар-кодов, ограничением передвижений по всему миру. Особенно непростая ситуация может сложиться в Европе и Америке, что повлечет за собой большой приток людей в Россию.

Осенью 2022 года я рекомендую не планировать путешествия заграницу, лучше этот момент переждать вдали от мегаполиса, у кого есть дача, то самое лучшее место на этот период не найти! Если вы задумываетесь о покупке загородного дома, то это хорошее вложение!

Помимо ретроградной Венеры стоить помнить о периодах ретроградного Меркурия и Марса. Первый ретроградный Меркурий случится уже совсем скоро 14 января и продлится до 4 февраля. То есть ретро Венера совпадет с ретро Меркурием, что еще более предостерегает от заключения брака и оформления официального творческого партнерства. На периоде попятного Меркурия не рекомендуется подписывать важные документы, оформлять сделки, проводить важные мероприятия, покупать электронику, отправляться в путешествие, в дороге могут быть нестыковки и задержки.

Благоприятствует период возвращению к утерянным важным контактам, починки сломанной техники, возврату к литературным трудам, доведения их до совершенства. Вот еще три периода ретро Меркурия в предстоящем году: с 10 мая по 3 июня, с 10 сентября по 2 октября, с 29 декабря по 18 января 2023 года.

Ретроградный Марс случается не каждый год, но в 2022 году он будет с 30 октября по 12 января 2023 года. Марс, отвечающий за энергию и напор, в этом коридоре может дать упадок сил, возвращение прежних распрей на политической арене. Неудачное время для проведения соревнований, начала проектов, связанных со спортом, военным делом. Лучше всего это время употребить, чтобы восстановить силы и заняться здоровьем.

Астрологи издревле оценивали фатальность года по количеству затмений. В этом году их всего четыре! Это минимальное количество. Напомню, что в год начала ковидной эпохи было 6 затмений!!!

Число 4 здесь, конечно обнадеживает, но в ауру затмений (4 дня до и 4 дня после) лучше не рисковать: не заниматься экстримом, не совершать скоропалительных действий, потому что программа затмения закладывает события на 18 лет вперед. Даты затмений лучше знать заранее: 30 апреля солнечное затмение, 16 мая лунное, 25 октября солнечное, 8 ноября лунное. Людям, родившимся в точные даты затмений, нужно быть особенно осторожными. Их жизнь может повернуться на 180 градусов, это время прорыва, когда есть все, чтобы добиться грандиозных результатов.

Ну, и хочу закончить описанием тотема года, другими словами характеристикой полосатого, дикого, страстного животного тигра. Это зверь рисковый, отважный, знающий свою власть и свое превосходство. Вот и год призывает нас действовать, наслаждаться своей силой и храбростью, чтобы стать тигром, а не его жертвой.

ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

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