Хабаровский губернатор Дегтярев написал вторую книгу о пророчествах Жириновского

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30 декабря 2021, 15:54 Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев написал вторую книгу о Владимире Жириновском «Пророк 2.0». По словам автора, он собрал в ней предсказания лидера ЛДПР за последние 6 лет.

«Идеи, название и финансирование книги – продукт творческой деятельности Михаила Дегтярева», - сказал на презентации книги Жириновский и напомнил, что еще в 1991 году предсказал возврат Крыма России.

Сам Дегтярев принял участие в презентации онлайн. Он сообщил, что в новой книге собрал предсказания Жириновского за последние шесть лет. Многие прогнозы лидера ЛДПР, упомянутые в предыдущей книге, по словам Дегтярева, сбылись.

«Книга "Пророк в своем отечестве" вышла в 2015 году, а писалась она в 2013-2014 годах. Его предсказания на тему Сирии, прихода к власти талибов (террористическая организация, запрещена в России — ред.) в Афганистане, развития событий на Украине, защиты прав русского народа», - рассказал хабаровский губернатор.

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