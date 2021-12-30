Песков объяснил разные данные о коллективном иммунитете, которыми оперируют Голикова и Попова: это допустимая погрешность

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30 декабря 2021, 14:26 Источник: ТАСС

Татьяна Голикова и Анна Попова, Russian Government/globallook.com

Дмитрий Песков объяснил разными методиками подсчета тот факт, что вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова называют разные цифры уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в России.

В один и тот же день Голикова оценила его в 61%, а Попова — в 56%. Пресс-секретарь Путина не увидел в этом ничего драматичного.

«Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер. Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными», - заявил он.

Песков предположил, что в разных ведомствах существуют свои методики подсчета, поэтому «несколько процентов очень трудно учитывать. Определенно говоря, здесь есть погрешность, и она неизбежна».

«Принцип достаточно простой: когда мы считаем, например, человека, который привился 12 месяцев назад, вот его учитывать в коллективном иммунитете или нет? Он должен был по идее уже сделать бустер, он должен был ревакцинироваться, а есть люди, которые привились 12 месяцев назад и до сих пор не ревакцинировались», - пояснил Песков. Поэтому он рекомендовал относиться к цифре коллективного иммунитета «с допуском».

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