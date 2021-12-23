Путин: нам нужен коллективный иммунитет под 80 процентов
23 декабря 2021, 12:36
Президент РФ Владимир Путин назвал уровень вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России недостаточным. В четверг во время большой пресс-конференции он сказал, что уровень вакцинации в нашей стране сейчас 59,4%. По его словам, это очень мало.
Путин также заявил о недостаточном уровне коллективного иммунитета в нашей стране. Президент заявил, что вчера обсуждал с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Нам нужен иммунитет под 80%.
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